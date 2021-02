Lyon : des embouteillages sur l'A47 après un accident de la route

Le trafic est encombré ce mercredi 17 février entre Lyon et Givors suite à un accident de la route survenu sur l'A47.

La circulation automobile est difficile ce mercredi 17 février entre Lyon et Givors. En cause, un accident de la route survenu ce matin sur l'A47, au niveau de Ternay. On ignore encore si des blessés sont à déplorer.

Après avoir été interrompu ce matin, le trafic a repris sur les lieux de l'accident, mais l'A47 reste encombrée en direction de Lyon, en particulier entre Saint-Romain-en-Gier et le nœud de Ternay. Des embouteillages et des ralentissements sont encore signalés dans le secteur.