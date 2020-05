Lyon : des cartes du temps montrent l'efficacité du vélo pour se déplacer

Dans la métropole de Lyon, le vélo est en train de devenir la star du déconfinement. La Ville à vélo a choisi de publier plusieurs cartes des temps de déplacements entre tous les points majeurs du territoire. Ce travail témoigne de l'efficacité du vélo en matière de mobilité.

Seulement 6 minutes pour faire Foch - Saxe, 13 minutes pour aller du parc de la Tête d'or depuis Bellecour, 11 minutes entre Perrache et Terreaux, ou bien encore 17 minutes pour relier La Soie à Charpennes...

En matière de mobilité "porte à porte", le vélo reste le mode le plus efficace à Lyon et son agglomération. Pas de bus ou de métro à attendre, pas de bouchon, pas besoin de tourner dix minutes en voiture pour trouver une place de stationnement avant de terminer à pied...

Si l'on parle souvent de l'impact écologique et le pouvoir d'achat qu'il est possible de regagner grâce au vélo, un point important est souvent oublié : le gain de temps. C'est dans cette optique, que l'association La Ville à Vélo vient de publier une série de cartes des temps parcours simples à comprendre et à l'impact visuel immédiat.

Six cartes pour couvrir toute la métropole de Lyon

Ces cartes au nombre de six couvrent toute la métropole de Lyon, avec des focus sur les points les plus denses comme Lyon / Villeurbanne. Elles sont toutes disponibles en haute définition sur le site de La Ville à Vélo.

De manière générale, l'association a choisi des temps de trajets qui correspondent à un rythme assez lent. Les durées présentées, qui montrent déjà l'efficacité des déplacements en vélo, seront donc inférieures pour un cycliste habitué à rouler en ville (tout en respectant le Code de la route, histoire de couper court à tous les clichés). Par ailleurs, pour les endroits avec un dénivelé important, une moyenne a été faite.

Ce très beau travail de "service public", parfait complément des aménagements cyclables, vaudrait à lui seul d'être imprimé en grand format et proposé sur les panneaux d'affichage de la métropole de Lyon ou d'orner halls d'immeuble, écoles, collèges, lycées...

Dans un monde où nous courons tous contre le temps, sans espoir de gagner, où les minutes sont perdues à jamais, ces cartes sont peut-être la solution pour retrouver du temps grâce au vélo, mais aussi en prendre pour soi.

Ci-dessous, les cartes pour Lyon et la métropole, toutes les cartes sont disponibles au format HD sur le site de La Ville à Vélo (voir ici).

Pour aller plus loin, il est également possible de calculer plus précisément son trajet grâce à l'outil Geovelo