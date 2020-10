Lyon : des autoroutes fermées la nuit à partir de ce lundi

Plusieurs sections d'autoroutes autour de Lyon seront fermées la nuit dès ce lundi 19 octobre pour réaliser des travaux d'entretien. Prudence.

Attention cette semaine aux nombreux chantiers qui rendront la circulation difficile sur les autoroutes autour de Lyon. Des restrictions de circulation seront mises en place dès ce lundi 19 octobre à partir de 21h.

A7

Depuis le 6 octobre, la circulation est déjà interdite entre le nœud de Ternay et Solaize, dans la direction de Paris, et ce jusqu'au 11 décembre.

Du 19 au 22 octobre inclus, de 21h à 6h le lendemain, les véhicules ne pourront pas non plus circuler entre le nœud de Feyzin et le nœud de Ternay, en direction de Marseille.

A47

Du 19 au 22 octobre inclus également, de 21h à 6h le lendemain, la circulation sera aussi interdite sur l'A47, sur la bretelle de liaison en direction de l’A7 vers Lyon.

A46 Nord

Les lundi 19 et mardi 20 octobre, de 21h à 6h le lendemain, la circulation sera interdite entre le nœud d'Anse et le nœud de Mionnay, en direction de Marseille. Les mercredi 21 et jeudi 22 octobre, sur les mêmes horaires, l'A46 Nord sera coupée sur la même portion de route, en direction de Paris cette fois-ci.

A466

Les lundi 19 et mardi 20 octobre, de 21h à 6h le lendemain, la circulation sera interdite sur tout l'axe, en direction de l'A46 Nord. Idem les mercredi 21 et jeudi 22 octobre, sur les mêmes horaires, mais cette fois-ci en direction de l'A6.

A432

Les mercredi 21 et jeudi 22 octobre, de 21h à 6h le lendemain, la circulation sera interdite entre le nœud de La Boisse et le nœud de Mionnay, en direction de Paris.