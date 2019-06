Lyon : depuis l’explosion à Lyon, les appels pour colis suspects explosent

Trois fois plus. Depuis le 24 mai et l’explosion rue Victor-Hugo, 38 interventions de déminage ont eu lieu en Rhône-Alpes. 23 pour la seule semaine dernière. C’est trois fois plus qu’en temps normal.

Depuis l’explosion à Lyon, rue Victor-Hugo, qui a fait plusieurs blessés le 24 mai dernier, les services de déminage sont très mobilisés. Et pour cause. Il y a une vraie flambée des appels. Les Lyonnais et Rhodaniens voient des colis suspects de partout.

D’après Le Progrès, 38 interventions de déminage ont eu lieu en Rhône-Alpes depuis l’explosion rue Victor-Hugo, principalement dans le Rhône. 23 ont eu lieu la seule semaine dernière. C’est trois fois plus qu’en temps normal.