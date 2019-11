Lyon : déjà recherché, il récupère sa voiture à la fourrière sans payer

Un individu déjà recherché par la police s'est rendu à la fourrière de Lyon pour récupérer sa voiture sans payer.

Ce 5 novembre, dans l'après-midi, un Lyonnais de 38 ans se rend à la fourrière municipale pour récupérer son véhicule qui y avait été placé le 1er novembre. Il choisit de ne pas passer par l’accueil, ne paye pas pour reprendre son véhicule et se dirige droit vers lui pour monter à l'intérieur et s’enfuir.

En quittant les lieux, il a dégradé la barrière de l'établissement. Les policiers municipaux le retrouve plus loin, il refuse alors d'obtempérer aux injonctions et commet plusieurs infractions routières avant d'être enfin arrêté. Selon la police, dans sa fuite, il conduisait également sous l'emprise d'un état alcoolique et ne possédait pas d'assurance.

Lors de sa garde à vue, l'homme déjà connu pour 35 antécédents judiciaires, a reconnu l'ensemble des infractions à l'exception du refus d'obtempérer et de la mise en danger de la vie d'autrui.

De même, il faisait déjà l'objet d'une fiche de recherche émanant du parquet de Toulon pour "recel de vol commis dans le Var en 2018".

Il sera présenté au parquet ce vendredi.