Lyon : dégradation de la qualité de l'air la semaine prochaine

La qualité de l'air est relativement bonne ce dimanche 28 mars à Lyon. Elle devrait se dégrader en début de semaine prochaine, en raison d'une augmentation de la concentration de particules fines.

Les beaux jours arrivent à Lyon et alentour. Ce dimanche 28 mars, après un début de semaine mitigé, la qualité de l'air est revenue dans le vert. D'après l'observatoire régional de la qualité de l'air, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la tendance est à une lente dégradation sur le début de la semaine prochaine.

En cause, les températures printanières qui favorisent la concentration des polluants atmosphériques, et notamment l'ozone. Atmo rappelle également que, si leur concentration a baissé cette fin de semaine, les particules fines (PM 2,5) sont toujours bien présentes ce dimanche. En début de semaine prochaine, avec la reprise du trafic, les PM10, encore plus fines, viendront compléter le tableau et la qualité de l'air se dégradera sur la métropole de Lyon et l'ensemble de la région lyonnaise. La capitale des Gaules, elle, sera moins touchée par cette dégradation à en croire les données d'Atmo. Une bonne nouvelle pour les Lyonnais, qui pourront profiter du soleil pour aller s'aérer, dans le respect des restrictions de ce troisième confinement bien sûr.