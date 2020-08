Lyon : Découvrir la ville grâce à un jeu de piste

L'entreprise Quiveutpister propose des jeux de piste pour découvrir la ville de Lyon chaque week-end.

Tous les week-ends, et ce jusqu’à décembre, l’entreprise Quiveutpister, un groupe de documentalistes, de scénaristes, de story teller et d'animateurs, propose une façon originale de visiter Lyon. Plusieurs équipes s'affrontent dans une enquête policière où il faut relever des indices tout en parcourant un itinéraire dans les rues lyonnaises. Si aujourd'hui et demain, le site affiche complet, il reste des places pour la semaine prochaine (Le 15 et 16 août).

L’enquête sera la suivante : « Julie Lymeric, travaillant au commissariat de Police, enquête sur une affaire qui secoue le Vieux-Lyon. Depuis plusieurs jours, de curieux incendies, de mystérieux vols et de nombreuses dégradations y sont enregistrés. Pour l’heure, aucun coupable n’a été arrêté. Qui en veut au quartier ? Pour quelle raison ? Suivez les pas de témoins et de suspects autour de la cathédrale, de la ville basse et des ruelles historiques pour tenter de faire la lumière sur cette affaire ! »

Pour y participer il faut réserver ici. Le rendez-vous est à 14 heures sur la place Saint-Jean. De 12 euros pour les moins de 25 ans à 14 euros pour les adultes, ce jeu de piste est le bon moyen de découvrir, ou de découvrir à nouveau Lyon autrement.