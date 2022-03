Lyon : découvrez le palmarès du festival "Ecrans mixtes"

Le festival "Ecrans Mixtes" se tenait du 2 au 10 mars. Les organisateurs ont révélé le palmarès de cette édition 2022.

La 12e édition du festival "Ecrans Mixtes", un événement lyonnais consacré au cinéma queer qui existe depuis 2011, se déroulait du 2 au 10 mars. Les films étaient retransmis dans les cinémas de Lyon et de la métropole. Le jury, composé de Catherine Corsini (réalisatrice), Alexis Langlois (réalisateur), Jonas Ben Ahmed (comédien), Louise Chevillotte (comédienne) et Franck Finance-Madureira (journaliste et critique de cinéma), a désigné le palmarès de cette année 2021.

Palmarès du festival "Ecran mixites" :