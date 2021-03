Lyon : décès du célèbre cinéaste lyonnais Bertrand Tavernier

Bertrand Tavernier s’est éteint le 25 mars à Sainte-Maxime, dans le Var. Il avait 79 ans.

Légende lyonnaise, président de l'Institut Lumière, Bertrand Tavernier est notamment représenté sur la Fresque des Lyonnais, sur les quais de Saône.

Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier. pic.twitter.com/apVuXzYgmS

