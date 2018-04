Lyon : de plus en plus de "terrasses stationnement"

Le soleil, les journées plus longues, et les terrasses ! Elles seront 3 200 terrasses à s’étaler sur les trottoirs et les places de stationnements. La ville de Lyon en attend 784 cet été.

Comme chaque année, avec l’arrivée des beaux jours, les terrasses fleurissent sur les trottoirs. Et depuis presque 10 ans, elles font leur apparition sur les places de stationnement. Cet été, ce sont 51 « terrasses stationnement » supplémentaires qui occuperont 1 200 places de parking à Lyon.

Tous espaces confondus, la ville de Lyon compte 3 200 espaces dédiés aux inconditionnels du « verre en terrasse ». Si certains établissements proposent des extérieurs toute l’année, d’autres croquent un bout de trottoir à la saison estivale, pour le plus grand plaisir des clients. Mais depuis 2007, les gérants d’établissement ont vu leur terrain s’accroître avec l’arrivée des "terrasse stationnement". Installées sur des places de parking, ces terrasses en bois caillebotis attirent les clients qui succombent à l’appel du soleil. En bois, démontables sous 48 heures si la métropole le demande, les terrasses stationnement doivent laisser la place aux services de sécurité en cas de besoin. Elles sont soumises à l’obligation de fermer à 1h du matin au plus tard. En tout, 784 demandes de terrasse ont été déposées auprès de la Ville, soit 51 de plus que l’année précédente. C’est le 6e arrondissement qui compte le plus de terrasses stationnement (190). Vient ensuite le 2e (144), le 3e (141) et 7e (131). Le 5e arrondissement compte le plus faible nombre de terrasse avec seulement 20 demandes auprès de la ville.