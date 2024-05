Lyon : de nouveaux locaux pour la Friche Lamartine

La municipalité met à disposition de la Friche Lamartine de nouveaux locaux d’une surface de 1 572m2 rue Commandant Ayasse (Lyon 7e), sur le site de l’ancienne Gourguillonnaise.

En 2019, la Friche artistique Lamartine quittait la rue Lamartine pour permettre l’extension du stade Marc-Vivien Foé (Lyon 3e). Trois nouveaux sites étaient mis à disposition par la Ville de Lyon : Tissot (Lyon 9e), Ronfard et Pionchon (Lyon 3e). Depuis janvier 2024, la Friche Lamartine a ainsi pris ses quartiers 4 rue du Commandant Ayasse (Lyon 7e), dans l’ancien bâtiment de la Gourguillonnaise.

Développer de nouvelles actions

«Nous accueillons un nouveau lieu culturel à Gerland, qui conjuguera résidences artistiques, lieu de création et ouverture sur le quartier.”, se réjouit Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement. La Friche et ses acteurs viennent renforcer le maillage des lieux culturels dans le sud du 7. Je me félicite de l’accueil du Quasar, le collectif d’écoles de musique et d’éducation populaire, au sein de la Friche : ces nouveaux espaces de travail vont leur permettre de développer leurs actions au profit des gerlandaises et gerlandais !”, ajoute t-elle.

Marionnettes, photographie, gravure, musique, arts médiévaux, danse, arts plastiques, spectacle de rue, théâtre, tous ces différents pôles constitueront le nouveau site de la Friche Lamartine. Au total, 2 900 m2 sont mis à disposition du collectif entre le 3e et le 7e arrondissement, par la Ville de Lyon en lien avec la Métropole de Lyon.