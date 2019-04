Lyon : de nombreuses lignes de train retardées en gare à cause du vent

La ligne Lyon Perrache-Givors est coupée jusqu'à ce soir tandis que de nombreux retards sont affichés en provenance de Grenoble, Genève et Chambéry.

Selon la SNCF, plusieurs lignes de TER en direction de Lyon sont actuellement impactées par le fort vent qui souffle dans le département du Rhône. Depuis 13h, la circulation entre Lyon Perrache et Givors est interrompue à cause de la présence d'un arbre sur les voies et sur la caténaire vers Grigny. Les trains sont détournés et ne desservent aucun arrêt entre Perrache et Givors. Le service ne devrait être rétabli que ce soir. Un obstacle présent sur les voies vers Collonges a aussi interrompu le trafic entre Lyon-Villefranche ce matin. Le trafic a repris progressivement depuis. Les trains en provenance de Grenoble, Genève ou encore Chambéry affichent aussi des retards.