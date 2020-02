Lyon : d'où vient l'étrange bruit des e-Vélo'v sans la batterie ?

Les e-Vélo'v ont été déployés à Lyon mi-février. Il est possible de débloquer l'assistance électrique en louant une batterie, ou de les utiliser normalement comme de simples Vélo'v. Néanmoins, dans ce cas de figure, certains utilisateurs se sont inquiétés d'un étrange bruit émis par la roue avant, comme si le moteur tournait. Explications.

2 500 Vélo'v classiques ont été convertis en e-Vélo'v mi-février à Lyon. Grâce à une batterie qu'il est possible de louer pour 7 euros par mois, ces deux roues peuvent se transformer en vélo à assistance électrique (lire notre test ici). Pour ceux qui n'ont pas de batterie, pas de problème, il est possible d'utiliser les e-Vélo'v normalement. Seule contrainte, ils sont légèrement plus lourds de deux kilos, pour un total de 22 kilos.

Un étrange bruit venu de l'avant

5 000 Vélo'v sont désormais déployés dans les rues de l'agglomération de Lyon, 2 500 classiques, 2 500 e-Vélo'v. Or, ces derniers jours, ceux qui ont utilisé ces derniers sans batterie, ont pu être surpris d'entendre un nouveau bruit important venant de la roue avant. Certains ont pensé que le moteur tournait via une batterie cachée, d'autre que leur Vélo'v avait un problème technique.

Rien de tout cela, il s'agit en réalité du bruit du "moyeu dynamo", plus important que sur les Vélo'v traditionnels. Comme une dynamo classique, il sert à recharger la petite batterie qui alimente les éléments électroniques du e-Vélo au-delà de 15 km/h, notamment le système pour débloquer le deux roue en posant sa carte sur le guidon. Ce bruit est donc parfaitement normal et il n'est pas nécessaire de reposer immédiatement son vélo sur une borne. Quant à ceux qui espéraient une petite assistance pour compenser les deux kilos en trop, même sans louer de batterie, ce n'est pas le cas.