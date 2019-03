Lyon : conférence et visite de souterrains

Lyon regorge de souterrains, patrimoine caché aux mille histoires. L'OCRA organise une conférence, suivie d'une visite du souterrain du Fort de Vaise.

Les conférences de l'OCRA-Lyon, "l'Organisation pour la Connaissance et la Restauration d'Au-dessoubs-terre" sont rares et toujours précieuses. Ce lundi 8 avril à 19h, l'association propose une conférence sur les souterrains de Lyon et sa région, avec une présentation de ce patrimoine caché par Emmanuel Bury, président de l'OCRA. Elle sera suivie par une visite du souterrain du Fort de Vaise. Cette conférence sera l'occasion d'aborder les incontournables Arêtes de poisson de la Croix-Rousse (lire ici), mais aussi tous les autres souterrains qui restent inconnus pour le plus grand nombre.

Comme toujours, les places sont limitées et il en reste moins d'une dizaine à l'heure qui l'est.

Visite et conférence, 9 euros par personne, réservation sur le site dédié. Prévoir des vêtements chauds pour la visite.