Lyon : commerces ouverts le lundi de Pentecôte, des métros et des bus TCL en plus

L'offre TCL sera renforcée ce lundi de Pentecôte, le 1er juin. Les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Carré de Soie sont notamment rouverts depuis samedi.

L'offre TCL sera renforcée ce lundi de Pentecôte, le 1er juin, afin d'accéder plus facilement aux commerces.

Ainsi, notamment, pour accéder au Carré de Soie, la ligne 52 verra sa fréquence renforcée. Pour Confluence, de 13h30 à 19h30, la fréquence du tramway T1 sera de 7 min. A la Part-Dieu, de 13h30 à 19h30, la fréquence du tramway T1 sera de 7 min. Les lignes C6 et C13 verront leur fréquence renforcée. Les lignes C6, C9 et 70 circuleront avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort.

L'accès à la Presqu'île aussi renforcé

Pour accéder à la Presqu'île, de 14h à 20h lundi, la fréquence du métro D sera de 5 min et la fréquence du tramway T1 sera de 7 min à partir de 13h30. La ligne C13 verra sa fréquence renforcée. Les lignes C9, C21 et 40 circuleront avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort.

