Lyon : 35 % de fréquentation désormais, le premier bilan du déconfinement dans les TCL

C'est un défi monstre. Comment éviter la propagation du virus dans les TCL, à Lyon ? Le masque est obligatoire depuis le 11 mai. Le Sytral se félicite des trois premières semaines de déconfinement sur le réseau TCL. Des lignes vont encore être renforcées.

Pour l'instant, ça se passe bien dans les TCL. Depuis le début du déconfinement, le 11 mai. Pas trop de monde, un port du masque obligatoire relativement bien respecté.

Le réseau fonctionne presque à 100 % depuis le 25 mai. "La capacité offerte a permis de maitriser les flux et de faire respecter la distanciation physique", explique le Sytral.

35 % de fréquentation actuellement

Aujourd'hui, la fréquentation du réseau TCL se situe autour de 35 %. De nombreuses personnes sont restées en télétravail et les universités sont notamment fermées jusqu'en septembre.

"Le travail mené avec les acteurs économiques et les collectivités locales visant à encourager le télétravail et lisser les heures de pointe continue de porter ses fruits et d’assurer la fluidité sur le réseau", explique Fouziya Bouzerda, la présidente du SYTRAL.

Des lignes renforcées dès le 1er juin

Dès lundi, des lignes vont être renforcées. Notamment le T1, les métros A et D et lignes de bus C.

"Depuis le 11 mai, le SYTRAL a remis gratuitement plus de 250 000 masques aux voyageurs du réseau. Si nous avons constaté que la majorité d’entre eux respectait déjà cette mesure, les opérations de verbalisation se poursuivront, afin d’assurer la sécurité de tous", poursuit Fouziya Bouzerda.

Un service ambulant de désinfection dans les stations

Par ailleurs, un nouveau service ambulant de désinfection dans les principaux pôles d’échanges multimodaux est proposé depuis le 28 mai avec une vingtaine d’agents équipés de bonbonnes portatives qui sillonnent le réseau pour aller à la rencontre des voyageurs et assurer la distribution de lotion désinfectante par pulvérisation.

Deux nouvelles bornes désinfectantes sans contact ont aussi été installées jeudi 28 mai dans les stations Saxe-Gambetta et Bellecour. Après celle de la Part-Dieu.

"Une expérimentation est menée à bord de deux rames de tramway depuis le 25 mai. 14 distributeurs de solution hydro-alcoolique, sans contact et connectés, ont été installés afin de mettre à disposition des voyageurs une solution de désinfection embarquée", ajoute le Sytral.