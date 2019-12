Lyon : comment a évolué la pollution en 2018 ?

Lors de la commission générale sur la qualité de l’air, la métropole de Lyon a présenté un document sur les chiffres des polluants sur le territoire du Grand Lyon. Depuis 2007, tous les indicateurs notent des améliorations, cependant pour certains polluants la courbe s'est inversée entre 2017 et 2018.

Selon le dernier rapport du Plan oxygène présent par la métropole à la commission générale sur la qualité de l’air, les moyennes annuelles sont toutes en baisses depuis 2007. -32 % pour l'Ozone (03), -28 % pour le dioxyde d'azote (NO2), -39 % pour les particules fines PM10, et-56 % pour les PM2 et le dioxyde de soufre (SO2). Cependant entre 2017 et 2018, les valeurs d’ozone, des dioxydes d'azote et de soufre ont augmenté. D'après le Grand Lyon, 13 4000 personnes ont été exposées au-delà des seuils réglementaires de concentration moyenne d'Oxyde d'azote. S'agissant des particules fines PM10, personne n’a été exposé au-delà des seuils réglementaires, mais 11 % de la population métropolitaine a dépassé les seuils d'exposition de l'OMS.

Des sources de polluants diverses

Mis à part pour l'oxyde d'azote où ils représentent 60 % des sources d'émissions, les transports ne sont pas la principale cause de pollution dans la métropole, indique le document du Grand Lyon. Ainsi concernant les particules fines, moins de 25 % sont issus des transports, et seulement un peu plus de 10 % proviennent des voitures qui roulent au diesel. L'essentiel des émissions est produit par le secteur résidentiel et notamment par les chauffages individuels au bois. Enfin entre 10 % et 20 % de ces particules sont produites pas l'industrie, la production d'énergie et la gestion des déchets.

Quelle efficacité pour la circulation différenciée ?

Concernant les épisodes de pollution, le document analyse l'efficacité de la mise en place de la circulation différenciée du 26 au 28 juin dernier. Celle-ci a permis de réduire de 6 % les émissions d'oxyde d'azote et de “diminuer l'exposition des riverains des grandes voiries aux polluants primaires (NO2,PM)”. Il s'agit de la seule mise en place étudiée. Enfin concernant la réduction de la vitesse à 70 km/h sur le périphérique mise en œuvre depuis avril dernier, un bilan est prévu pour le premier semestre 2020.