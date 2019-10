Lyon : collision entre un 4x4 et une citadine, un appel à témoin lancé

Dans la nuit du 14 au 15 septembre, un grave accident a eu lieu entre le conducteur d'un 4x4 et celui d'une citadine à Lyon. La voiture la plus légère avait terminé sur le toit. Un appel à témoin est lancé.

Dimanche 15 septembre, vers 4 heures du matin, le conducteur d'un 4x4 Range Rover et celui d'une Lancia Ypsilon sont entrés en collision à l'angle entre la rue de Bonnel et de la rue Garibaldi selon nos confrères du Progrès. La Lancia, bien plus légère, a terminé sur le toit. Selon nos confrères, ses occupants ont été grièvement blessés, hospitalisés dans un état critique. Ils pourraient conserver de lourdes séquelles.

La brigade des accidents de la route vient de lancer un appel à témoin pour comprendre les circonstances de cet accident. Toutes personnes bénéficiant d'informations peuvent appeler les enquêteurs au 04 72 82 15 00 (poste 429).