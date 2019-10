Le Petit Paumé édition 2020 va bientôt être lancé et on connait désormais la date de sa distribution. Cette édition est annoncée comme encore plus "collector".

Que serait une année à Lyon sans son éternel Petit Paumé ? Le guide réalisé par 35 étudiants de l'EM Lyon fait partie des incontournables. L'édition 2020 sera placée sous le signe du Xe arrondissement de Lyon, "imaginer et participer à la construction de la ville idéale et le guide demain", le tout préfacé par Tony Parker.

Le Petit Paumé bénéficie également moins de pages cette année, mais le papier sera plus épais pour une même largeur. L’aventure se veut plus verte avec 30 tonnes de papiers économisés avec la réduction de la pagination, et un tirage plus réduit pour éviter le gaspillage. 200 000 exemplaires ont été imprimés contre 230 à 250 000 auparavant.

Collector

"Le guide sera totalement différent de ceux qui sont sortis les années précédentes", précise l’équipe qui indique que sur les 100 pages en moins, 40 étaient de la publicité, "On n’a plus de publicité pour certains établissements juste à côté de nos critiques, c’est aussi une manière de garantir notre indépendance".

L’objet montera également en gamme avec l’idée d’en faire un "collector", "avec le numérique, on sait que c’est important d’avoir aussi un bel objet", lancent les étudiants impatients de voir ces exemplaires distribués.

Comme toujours, le lancement aura lieu à Bellecour, ce 12 octobre 2019 à partir de 11 heures, où 100 000 personnes seront attendues. 120 000 guides seront alors distribués tandis que plusieurs manifestations seront organisées ce jour-là avec : handisport, zone BMX, shows divers, "crazy dunkers", magie, danse, foodtrucks et quelques surprises selon l'équipe du Petit Paumé.

D'autres lancements auront lieu : le 26 octobre à Villeurbanne et le 16 novembre à la Croix-Rousse.