Lyon : circulation perturbée sur l'A7 et tunnels fermés à partir de ce lundi

Quelques perturbations sont à prévoir à partir de ce lundi 14 décembre sur l'A7 et dans les tunnels de la métropole de Lyon.

La circulation sera légèrement perturbée cette semaine du 14 décembre dans la métropole de Lyon et alentour. Des chantiers nécessiteront certaines adaptations sur les autoroutes et dans les tunnels de l'agglomération où la circulation pourra être réduite voire interdite momentanément. Quels sont les axes concernés ?

Circulation réduite sur l'A7

Ce lundi 14 décembre et jusqu'au jeudi 17 décembre, entre 21h et 6h le lendemain, la circulation sera réduite sur l'A7 entre Solaize et le nœud de Ternay, en direction de Marseille, ainsi qu'entre le nœud de Ternay et Feyzin, en direction de Paris.

A Lyon, deux tunnels fermés

Au niveau des tunnels, deux d'entre eux seront fermés cette semaine. Le tunnel Vivier Merle sera interdit à la circulation les 14 et 15 décembre, de 20h30 à 4h le lendemain. Le tunnel de la rue Terme, lui sera fermé le 15 décembre au matin, entre 9h et 12h.