Lyon : circulation partielle des trams T1 et T4 les 29 et 30 septembre

Les lignes de tramway T1 et T4 du réseau TCL sont perturbées et ne circulent que partiellement ce week-end du 29 et 30 septembre à Lyon.

En raison de travaux dans le secteur de La Doua à Villeurbanne, la ligne T1 ne circule qu’entre les stations Debourg et Charpennes. Concernant la ligne T4, elle ne dessert que les stations situées entre Hôpital Feyzin Venissieux et Gare Part-Dieu Villette. Des bus relais sont mis en place toutes les 7 à 10 minutes entre les stations IUT Feyssine et Charpennes. L’arrêt “Université Lyon 1” n’est pas du tout desservi. La circulation des trams rentrera dans l’ordre à partir du lundi 1er octobre.