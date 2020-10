Lyon : circulation et horaires modifiés dès ce lundi pour les métros A, B et C

La circulation des métros A,B et C sera perturbée à Lyon à compter de ce lundi 19 octobre. Explications.

A Lyon, les métros du réseau TCL s'adaptent tant bien que mal aux travaux nécessaires sur les voies. Pour continuer à circuler, les horaires et l'itinéraire des lignes A, B et C seront adaptés à compter ce lundi 19 octobre et jusqu'à fin octobre pour certains métros.

Terminus du métro C à Hénon

A partir de ce lundi 19 octobre, la circulation du métro C sera perturbée. Pour permettre la réalisation de travaux sur la voie, les rames s'arrêteront à la station Hénon. Pour rejoindre la station Cuire, terminus de la ligne, il faudra emprunter les bus relais mis à disposition par TCL toutes les 20 minutes. Cet aménagement durera jusqu'au 30 octobre inclus.

Derniers métros A et B avant 21h30

Le métro A sera impacté lui aussi ce lundi 19 octobre et finira son service plus tôt que d'habitude. La dernière rame partira de la Gare de Perrache à 21h20 et de Vaulx-en-Velin La Soie à 21h01 dans l'autre sens.

Pour rappel, des travaux sont également réalisés sur la ligne du métro B. Ce dernier est coupé plusieurs soirs par semaine à partir de 21h30, et ce jusqu'à fin octobre. Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 octobre, le dernier départ du métro B se fera à 21h15 à Charpennes et à 21h25 à la Gare d'Oullins. Rebelote la semaine suivante, les mêmes jours.