Lyon : circulation difficile sur les routes ce week-end

Les congés scolaires se terminent et tandis que les vacanciers remontent du sud, Bison futé prévient que la circulation sera difficile dans la vallée du Rhône et sur Lyon ce week-end, particulièrement sur la journée de samedi.

Si les plus gros week-ends de chassé-croisé sont déjà passés, Bison futé prévoit tout de même une fin de semaine difficile sur les routes de la région lyonnaise. Les bouchons devraient commencer dès vendredi dans le sens des retours, avec une autoroute A7 bouchée entre Orange et Lyon de 11h à 19h. Des embouteillages sont également à attendre sur l'A43, dans les deux sens.

Cependant, le gros des difficultés est à prévoir pour la journée de samedi, classée orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. La circulation promet d'être très compliquée sur l'A7 et l'A43 tout au long de la journée. La traversée de Lyon sera également difficile, et il faudra rester vigilant sur toute la vallée du Rhône.

Il faudra attendre dimanche pour avoir une accalmie sur les routes de la région, avec une journée classée verte dans le sens des départs, mais toujours orange dans le sens des retours. Les grands axes concernés restent identiques à ceux des journées précédentes, même s'ils devraient s'être un peu désengorgés.