Lyon : circulation différenciée vendredi 26 juillet, le dernier jour ?

La circulation différenciée est une nouvelle fois maintenue à Lyon pour ce vendredi 26 juillet. Le pic de pollution à l'ozone est toujours présent. Néanmoins, il pourrait s'agir de la dernière journée consécutive pour cette mesure.

La circulation différenciée reste en place à Lyon pour la quatrième journée de suite. La qualité de l'air reste médiocre, voire mauvaise, et le pic de pollution à l'ozone est toujours présent. Ainsi, dans ce contexte, seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1, 2 et 3 auront le droit de circuler à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Les Crit'Air 4, 5 ou sans vignette devront rester à l'arrêt dans se périmètre. En cas de non-respect de la mesure, l'amende grimpe à 68 euros pour les véhicules légers et 135 euros pour les poids lourds. Les vitesses maximales sont également abaissées de 20 km/h sur les axes limités à 90 km ou plus, et 10 km/h pour ceux à 80.

Cependant, il pourrait s'agir de la dernière journée consécutive pour ces mesures. En effet, la qualité de l'air devrait s'améliorer samedi grâce à l'arrivée des orages. La circulation différenciée pourrait alors être levée ce week-end, tout dépendra de l'évolution de la météo (et de la possible fin de la canicule).