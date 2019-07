Lyon : cette nouvelle technique de vol pour arracher les colliers en or

Dans le 6e arrondissement de Lyon, un individu a utilisé une nouvelle technique de vol pour arracher un collier en or. Il est désormais en fuite.

En matière de technique de vol, il ne se passe actuellement pas un mois sans qu'une nouvelle méthode apparaisse à Lyon.

Le 13 juillet, vers 16h, quai de Serbie dans le 6e arrondissement, un individu aborde un autre homme âgé de 84 ans. Il lui a passé volontairement un faux collier en or au cou, avant d'en profiter pour arracher le sien, puis de le pousser. L'homme de 84 ans a fait une chute (ITT indéterminée selon la police). Le voleur a ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule.

En matière technique, certains pickpockets cherchent souvent à établir un contact avec leur victime, pour attirer leur attention et en profiter pour les voler. On connaissait la méthode de la danse, de la fausse bague en or trouvée sur le sol ou bien encore de la pétition. Passer une fausse chaîne en or pour arracher la vraie est relativement inédit. Comme souvent, une fois que la méthode est trop connue, les pickpockets préfèrent en trouver une autre. L'information reste donc la clé pour se protéger.