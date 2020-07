Lyon  : cet été, il faut continuer de donner son sang

Depuis 15 jours, la fréquentation des collectes est insuffisante à Lyon et les réserves s'amenuisent.

Afin de maintenir à un niveau satisfaisant les réserves en sang tout au long de l’été – une période toujours difficile pour le don de sang – l’Établissement français du sang invite chacun à se mobiliser activement, dès à présent. En effet, selon l'EFS, depuis 15 jours, la fréquentation des collectes est insuffisante. “Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent et tout l’été dans les Maisons du Don de l’Établissement français du sang et dans les nombreuses collectes mobiles organisées partout dans la région, au plus près des donneurs dans de nombreuses communes”, indique l'EFS.

Pour la sécurité des donneurs des mesures barrières et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous, sont mises en place. Les donneurs sont invités à privilégier la prise de rendez-vous : Maison du Don de Lyon Confluence au 04.78.65.63.63 ou sur le site www.resadon.fr