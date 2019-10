Lyon : ces chantiers autoroutiers qui vont perturber la circulation

Plusieurs chantiers autoroutiers viendront perturber la circulation des lyonnais cette semaine.

Sur la route M6, la circulation sera réduite de 21h à 5h le lendemain entre Dardilly et Limonest en direction de Paris, et ce du 28 au 30 octobre inclus en raison de travaux d’aménagement. Les 28 et 29 octobre, sur les mêmes plages horaires, la circulation sera également coupée entre le nœud de Feyzin et le nœud du Velin en direction de l’A46 Sud sur la D301. Sur la D383, la circulation sera réduite entre la porte de Parilly et la porte des Etats-Unis dans les deux sens le 28 octobre de 22h à 3h, et la bretelle de sortie de la porte de Parilly sera fermée en direction de Marseille les 28 et 29 octobre de 9h à 16h. Enfin, la trémie n°1 du centre d’échange de Perrache reste inaccessible, avec un itinéraire de substitution organisé place Carnot.