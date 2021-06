Lyon : ce samedi, les militaires vont courir pour leurs camarades blessés

Les militaires de différents régiments du Rhône vont rendre hommage à leurs blessés ce samedi. Ils participeront, à Lyon, à la troisième édition locale de la Journée nationale des blessés de l’armée de terre. Pour cela, ils vont courir entre le parc de la Tête-d’Or et le quartier Général-Frère.

Toute la solidarité des militaires sera affichée ce samedi. Les militaires des différents régiments du Rhône vont rendre hommage à leurs camarades diminués. Comme l'indique Le Progrès, ils vont participer à la troisième édition locale de la Journée nationale des blessés de l’armée de terre (JNBAT).

Pour cela, ils courront entre le parc de Tête-d’Or (Lyon 6e) et le quartier Général-Frère (7e arrondissement). Les soldats progresseront sur les trottoirs et les voies de circulation ne seront pas fermées. Ensuite, une levée des couleurs sera organisée sur la place d’armes de la base aérienne. Un événement semblable s'était tenu en 2018 et 2019. Il avait été annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire.

200 km de raid en canoë sur le Rhône

La ville sera également le lieu d'arrivée d’un raid en canoë vendredi après-midi. Depuis lundi, une trentaine de participants, des militaires et du personnel civil de la défense, dont des blessés, parcourent 200 km sur le Rhône dans le cadre de la JNBAT.