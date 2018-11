Lyon : ce feu rouge grillé dix fois par jour cours Vitton

En moyenne, dix véhicules passent au feu rouge au carrefour du cours Vitton et de la rue Garibaldi dans le 6e arrondissement de Lyon. Au même endroit où est morte la jeune Anne-Laure Moreno.

Ce sont des chiffres dévoilés par nos confrères du Progrès, et ils sont édifiants. Entre le 2 novembre 2017 et le 12 novembre 2018, le radar feu rouge installé au carrefour du cours Vitton et de la rue Garibaldi a flashé 3 774 fois, soit en moyenne une dizaine de véhicules tous les jours.

Ce radar a été installé un an après la mort de la jeune Anne-Laure Moreno, fauchée par le conducteur d'un véhicule qui avait grillé le feu rouge avant de percuter un deuxième véhicule. L'homme au volant a été condamné à 7 ans de prison et 10 ans d'interdiction de passer le permis (lire ici). Le carrefour devrait être prochainement réaménagé, comme l'ensemble du cours Vitton, avec un élargissement des trottoirs, et plus de place pour les cyclistes. Les chiffres dévoilés prouvent dans tous les cas que le radar, les 135 euros d'amende et le retrait de quatre points du permis de conduire ne découragent pas ceux qui veulent griller le feu, prenant un risque pour eux, mais avant tout pour les autres usagers de la ville.