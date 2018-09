Lyon : cambrioleurs en série alors qu'ils sont encore mineurs

Ils prétendent n'avoir que 15 et 13 ans, et pourtant, ils sont déjà accusés d'une dizaine de cambriolages rien qu'à Lyon.

Mardi 18 septembre, la police a interpellé à 17h55 boulevard de la Croix-Rousse un homme et une femme qui prétendent avoir respectivement 15 et 13 ans. Ils venaient de cambrioler trois appartements rue Tronchet dans le 6e arrondissement et étaient en possession de bijoux appartenant aux victimes. Grâce à des rapprochements, traces auriculaires et des empreintes ADN, la police a pu démontrer leur possible responsabilité dans dix autres cambriolages sur la région. Par ailleurs, les deux individus font l'objet de trois mandats de recherche à Villefranche-sur-Saône, Bordeaux et Nice. Ils ont nié les faits et sont présentés au parquet ce 20 septembre.