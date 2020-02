Lyon : bouchons à prévoir ce samedi sur la route des stations de ski

Les routes vont être chargées ce samedi entre Lyon et Chambéry pour la première semaine de vacances des académies de Paris, Toulouse et Montpellier.

Pour la première semaine des vacances scolaires de la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), des bouchons sont attendus sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes vers les stations des Alpes ce samedi.

Selon Bison futé, il est conseillé :

D'éviter l’autoroute A6 en direction des Alpes, entre Auxerre et Beaune de 8h à 12h et entre Beaune et Mâcon de 10h à 12h ;

D'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 15h ;

D'éviter l’autoroute A40 entre Bourg-en-Bresse et la Suisse, de 11h à 13h.

La journée est classée orange dans le sens des départs. “Samedi 8 février, le trafic se renforcera sur tous les grands axes autour de Montpellier, Toulouse et Paris avec plus d’intensité en direction des massifs montagneux. La circulation sera dense toute la matinée jusqu’à la mi-journée au départ de Paris, principalement sur l’autoroute A6. Quelques difficultés de circulation sont attendues sur les grands itinéraires en direction des Alpes du nord (A6, A5, A40, A43)”, écrit Bison futé. Entre Lyon et Chambéry, la journée est classée orange de 8h à 10h et de 13h à 18h et rouge entre 10h et 13h.