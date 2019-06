Lyon : bonnes et mauvaises surprises des nouveaux prix TCL

L’information est déjà connue depuis 2018, tout comme les tarifs qui seront appliqués en 2019 et 2020, mais on rentre désormais dans le concret pour l’ensemble des clients du réseau TCL. La nouvelle grille tarifaire est désormais basée sur l’âge et non plus le statut. Une refonte majeure avec de bonnes et mauvaises surprises.

"Vous avez passé l’âge de vous justifier", à Lyon, le réseau TCL lance sa grande campagne pour présenter sa nouvelle gamme tarifaire. Le prix de l’abonnement n’est désormais plus basé sur le statut, mais l’âge (sauf exception pour les tarifs sociaux).

Cette refonte majeure avait commencé dès début 2019 avec les abonnés non scolaires et non étudiants, tandis qu’à la rentrée l’ensemble des clients du réseau seront concernés. Grâce à cette initiative, les démarches administratives seront facilitées et dans la très grande majorité des cas, il ne sera plus nécessaire de se rendre en agence pour présenter un justificatif ou sa carte d’étudiant. Selon le Sytral, 95 % des abonnés payeront au maximum 32 euros par mois, en tenant compte des 50 % remboursés par les employeurs. Pour les 5 % restant, ce n’est donc pas cette fois-ci qu’on leur proposera une solution ou offre intermédiaire.

Ainsi, les tranches d’âge et les tarifs seront de :

- 4/10 ans : 18,40 euros en abonnement mensuel ou 92 euros en annuel

- 11/17 ans : 22,80 euros en mensuel, ou 228 euros en annuel

- 18/25 ans : 32 euros en mensuel ou 320 euros en annuel

- 26/64 ans : 64 euros en mensuel

- retraité à partir de 60 ans : 32 euros en mensuel

- 65 ans et plus : 32 euros en mensuel

(hors tarifs sociaux et spéciaux, voire le tableau ci-dessous)

Certains usagers seront les grands gagnants de cette simplification tandis que d’autres risquent d’avoir de très mauvaises surprises, ou les ont déjà vus dès début 2019.

Les jeunes de moins de 18 - 26 ans non étudiants gagnants...

Fini l’offre étudiante et l’obligation d’aller en agence présenter sa carte. En septembre, place à la tranche 18 - 25 ans. Elle sera commercialisée à 32 euros par mois en 2019 puis 32,50 en 2020 (contre 31,80 euros en 2018). À l'année, l'offre étudiante est à 318 euros actuellement, elle sera à 320 euros en 2019 et 325 euros en 2020. Même si le prix augmente pour les étudiants, les jeunes non-étudiants ou lycéens sont les grands gagnants, pouvant bénéficier désormais du tarif réduit en ayant simplement moins de 26 ans. À noter, le carnet de 10 tickets au tarif "étudiant", devient "moins de 26 ans" et pourra être utilisé par les personnes situées dans cette tranche d’âge.

les retraités entre 60 et 65 ans également

L'offre senior devient "65 ans et plus", actuellement à 31,80 euros, passera à 32 euros en 2019, puis 32,50 euros en 2020. Bon point, ce tarif réduit est désormais également disponible pour les "jeunes" retraités à partir de 60 ans. Ils font également partie des grands gagnants de cette simplification.

Le CityPass a perdu une grande partie de son intérêt

On le sait depuis fin 2018, à partir du 1er janvier 2019, les prix des abonnements CityPass et Pass Partout ont été alignés : 64 euros. CityPass, qui oblige d’accepter un prélèvement automatique, était jusqu’à fin 2018 toujours moins cher que Pass Partout, ce n’est plus le cas.

Ceux qui acceptent de s’engager ont toujours le mois d’août offert, pas très utile s’ils sont en vacances durant cette période. En l’état actuel, il peut être préférable de revenir sur une offre sans engagement et de la prendre en fonction des mois, de ses besoins ou habitudes. À noter, l’offre fidélité TCL permet d’obtenir des points en validant et de les échanger contre un mois d’abonnement gratuit (lire ici). À l’heure actuelle, il faut autour d’un an pour avoir assez de points, ce qui permet de choisir quel mois on souhaite profiter de cette offre. Cette possibilité n’est pas proposé aux abonnés CityPass, à croire que TCL ne veut plus rendre cette offre attractive alors qu’elle devrait être majeure dans sa grille tarifaire.

Les lycéens qui auront plus de 18 ans avant la rentrée, grands perdants

C’est LA grande injustice de cette refonte. Certains jeunes encore scolarisés en lycées, mais âgés de 18 ans ne pourront pas bénéficier du tarif 11/17 ans à 22,80 euros. Ils devront payer celui à 32 euros. En effet, comme le statut n’est plus pris en compte, ils basculent automatiquement dans la tranche supérieure. Selon TCL, si un jeune a 18 ans au 1er septembre, il payera le tarif 18/25 sur l’année. 18 ans après le 1er septembre, c’est le tarif 11/17 qui s’appliquera jusqu’à la fin de l’année scolaire. Seuls espoirs pour les plus de 18 ans avant la rentrée : s’ils sont boursiers, ils payeront 9,20 euros par mois (tarif solidaire).

Pour l’instant rien n’est prévu pour eux, mais il semble impératif de trouver une solution. Pour les tarifs sociaux, il faudra toujours présenter un justificatif. Pour les lycéens de plus de 18 ans, TCL aurait tout intérêt à leur permettre de continuer de bénéficier d’un tarif à 22,80 euros, s’ils peuvent prouver qu’ils sont toujours scolarisés. C’est clairement le malus pour les redoublants ou ceux qui ont été un temps en échec scolaire. Dans un contexte où l’on a parfois envie de se sentir aidé pour progresser et s’en sortir vers le haut, la fin du tarif lycéen pourrait apparaître comme une double peine.

Découvrez tous les nouveaux tarifs dans le tableau ci-dessous.