Lyon : bonne qualité de l'air ce week-end malgré le mauvais temps

La qualité de l'air sera particulièrement bonne ce week-end des 7 et 8 septembre sur Lyon. Une atmosphère appréciable malgré le mauvais temps, avant une dégradation attendue la semaine prochaine.

Certes, l'air est frais sur la capitale des Gaules ce week-end des 7 et 8 septembre. Le prix à payer pour une qualité de l'air particulièrement bonne. Depuis ce jeudi 5 septembre, elle est dans le vert pomme, tournant autour des 30 sur 100 d'après Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Un indice bien en deçà de ceux recensés ces dernière semaines, médiocres en raison des températures élevées. L'atmosphère restera particulièrement agréable tout le week-end grâce aux averses qui assureront des températures raisonnables, avant de se dégrader à nouveau dès la retour du beau temps la semaine prochaine. Malgré des températures encore élevées début septembre, les pics de pollution semblent désormais derrière nous. Place à un air automnal frais et humide, mais aussi plus respirable.