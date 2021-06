Lyon BD Festival : gagnez vos invitations pour une rencontre exceptionnelle samedi avec Riad Sattouf !

Riad Sattouf sera présent sur la scène de l’Opéra de Lyon ce samedi 12 juin à partir de 11h. Lyon Capitale vous fait gagner des invitations pour cette rencontre inédite.

L'auteur des séries incontournables L’Arabe du futur et Les Cahiers d’Esther prendra le temps de répondre aux questions du public et de revenir sur sa carrière lors de cette rencontre organisée dans le cadre du Lyon BD Festival.

Lyon Capitale, en tant que partenaire du festival, offre à ses lecteurs quelques invitations dans le cadre de la rencontre de cet auteur français devenu incontournable.

Le nombre de places étant limité, demandez-les par mail au plus tard le jeudi 10 juin, avant 17h, en écrivant à l’adresse invitations@lyoncapitale.fr et en indiquant vos noms et prénoms. L'invitation sera valable pour une personne, et un mail vous sera envoyé par la suite pour confirmer votre place.