Lyon : bagarre au couteau rue de la République en plein après-midi

Trois suspects ont été interpellés ce dimanche après-midi dans le 2e arrondissement de Lyon.

Dimanche à 16h45, à l'angle de la rue de la République et de la rue Confort, deux Neuvillois de 31 et 34 ans (respectivement 15 et 9 antécédents judiciaires) et un Vénissian de 36 ans (46 antécédents) ont été interpellés en flagrant délit. Les policiers avaient été appelés par des passants suite à une rixe sur la voie publique. À l'origine de l'accrochage, une dette d’argent liée à la vente de produits stupéfiants. Les deux Neuvillois avaient roué de coups de poing le Vénissian qui pour se défendre avait sorti un couteau. En réponse, ses assaillants en avaient alors fait autant.

Le Vénissian était trouvé en possession de plusieurs flacons de méthadone et d’un caillou d’héroïne. Concernant la méthadone, les enquêteurs ont établi qu’il était autorisé à en détenir à des fins thérapeutiques. Quant à l’héroïne, son détenteur déclarait l’avoir trouvée dans la rue. Les trois mis en cause ont reconnu les menaces avec arme. Ils ont été laissés libres et feront l'objet d'une COPJ le 2 avril 2020.