Lyon : au 1er janvier, tous les emballages iront dans la poubelle de tri

Les plastiques, boîtes de conserve, emballages métalliques et alimentaires iront dans la même poubelle de tri dans la métropole de Lyon.

En décembre 2018, la métropole de Lyon a adopté une délibération sur l'amélioration du tri des déchets. Un texte qui prévoit qu'à partir du 1er janvier 2020, tous les types de plastique pourront aller dans la poubelle de tri prévue à cet effet. Les canettes, boîtes de conserve et autres emballages métalliques iront aussi dans la poubelle de tri.

Ce changement a été rendu possible par l'amélioration technique de l'usine de tri de Chassieu. Actuellement, 35 % des déchets sont déposés à tort dans le bac de collecte sélective et moins de 50 % des emballages et papiers sont collectés par le service public de gestion des déchets. L'objectif du Grand Lyon est de passer à 100 % de recyclage des papiers en 2025 et de passer de 35 % de refus de tri à 24 %.

Cette extension des consignes de tri doit être généralisée sur toute la France d'ici 2022.