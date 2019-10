Lyon : attention aux pneus sur les routes laissées par les agriculteurs

Les cortèges des agriculteurs ont laissé plusieurs obstacles sur les routes de l'agglomération. Automobilistes et cyclistes sont invités à rester prudents.

Lundi matin, il fallait faire attention aux arbres et branches sur les routes de la métropole de Lyon. Ce mardi, ce sont les pneus qui peuvent gêner la circulation. En effet, les agriculteurs ont convergé vers la préfecture du Rhône ce mardi 22 octobre lors d'une opération visant à bloquer la ville. Les différents cortèges qui sont partis de la périphérie de l'agglomération se sont arrêtés à plusieurs reprises, déversant des pneus sur les routes et aménagements cyclables. Même si les services de la ville s'appliquent à enlever les obstacles le plus rapidement possibles, il reste encore de nombreux pneus présents sur certains secteurs. De même, les cyclistes sont obligés de se rabattre dans la circulation classique.

La préfecture du Rhône invite les usagers de la route à éviter la Presqu'île et les quais du Rhône, le temps que ces obstacles soient déblayés. Restez prudents si vous roulez dans ces secteurs.