Lyon : assiéger l'Hôtel de Ville pour réagir face à l'urgence climatique

Les youtubeurs de "Partager c'est sympa" s'associent avec des associations et les représentants locaux d'EELV et de la France Insoumise pour appeler à un siège de l'Hôtel de Ville de Lyon samedi 8 septembre. Une action symbolique pour réclamer des actes face à l'urgence climatique.

La démission de Nicolas Hulot a-t-elle réveillé les foules ? Des centaines de personnes s'apprêtent à assiéger symboliquement l'Hôtel de Ville de Lyon dans l'optique d'"impulser un vrai changement au niveau des villes" et des politiques environnementales. Sur les réseaux sociaux, le vidéaste Vincent Verzat et ses collègues de "Partager c'est sympa" mettent à disposition leur savoir-faire et leur engagement pour mobiliser les internautes à sortir dans les rues de Lyon samedi 8 septembre. À 15 heures, ils appellent à encercler l'Hôtel de ville pour porter un message : "une politique des petits pas ne pourra jamais nous éviter l’effondrement des écosystèmes et de l’humanité avec eux !" . Une manifestation coorganisée avec la Coalition Climat Rhône, le Comité du 5 mai Lyon, la France Insoumise, EELV, La ville à vélo et 350France.

"Nous avons les politiques que l'on mérite"

"Est-ce que j’ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité […], est-ce que j’ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l’avenir de l’humanité et de nos propres enfants ?" Les mots de Nicolas Hulot prononcés sur France Inter le 28 août ont résonné chez Clara*, 34 ans. En particulier la première question qui lui est posée, "pourquoi il n'y a personne dans les rues ?", ainsi que sa réponse : "je ne l'explique pas". Cette lyonnaise qui travaille dans le marketing raconte avoir ouvert les yeux. "Je commence à voir les premiers effets sensibles du changement climatique, à en être consciente, et je ne fais rien", réalise-t-elle. "Je me suis dit qu'il fallait qu'on s'y mette car la responsabilité est sociétale et collective. Nous avons les politiques que l'on mérite et s'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux, nous ne le sommes pas non plus". Alors, lorsque les événements fleurissent sur Facebook pour organiser des marches pour l'environnement dans plusieurs villes de France le 8 septembre, elle se lance. Avec une amie, elle crée un événement pour organiser une Marche pour l'environnement au départ de la place Bellecour ce samedi à 14 heures. "C'est intéressant que des gens comme moi, de la société civile, soient acteurs. Et que ce ne soit pas toujours des gens déjà très impliqués qui mènent toutes les actions", exprime-t-elle. Après des contacts avec les organisateurs du siège de l'Hôtel de Ville, la marche organisée mais devrait tout de même démarrer place Bellecour pour rejoindre ensuite la place des Terreaux. "Pour l'instant je pense maintenir l’événement pour voir combien de personnes vont se joindre à cette cause, pour que la société civile soit là et que ce ne soit pas une journée seulement organisée par des syndicats, des partis et des associations", précise-t-elle à Lyon Capitale.

*Le prénom a été modifié