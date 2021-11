Lyon : arrestation de Bernard Preynat, l’ex-prêtre condamné pour agressions sexuelles sur mineurs

Condamné à cinq ans de prison ferme en 2020, pour agressions sexuelles sur mineurs, l’ex-prêtre lyonnais Bernard Preynat a été arrêté ce matin dans la Loire. Il devait être présenté devant un juge avant d’être incarcéré.

Plus d’un an après le jugement du tribunal de Lyon qui l’avait condamné à cinq ans de prison ferme pour des faits d’agressions sexuelles sur mineurs, perpétrés entre 1971 et 1991 dans le diocèse de Lyon, l’ex-prêtre a été arrêté ce mercredi matin selon Le Figaro. Les policiers de la sûreté départementale auraient récupéré Bernard Preynat au domicile de sa soeur dans la Loire.

Aujourd’hui âgé de 76 ans, Bernard Preynat avait jusqu’ici évité l’incarcération pour des raisons de santé, il devait être présenté en début d’après-midi devant un juge avant son incarcération à la prison de Lyon-Corbas, précise Le Figaro, en exécution de sa peine.

