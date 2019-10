Lyon : après un acte de vandalisme T3 et Rhônexpress à l'arrêt ce vendredi

Le T3 et le Rhônexpress ne circulent plus depuis ce jeudi soir. Des moyens de substitutions ont été mis en place.

Après un premier acte de malveillance mardi 22 octobre, depuis jeudi soir, la ligne de tramway T3 et le Rhônexpress de Lyon sont à nouveau paralysés par un incendie volontaire, encore une fois à Meyzieu. La ligne de tramway est totalement à l'arrêt ce vendredi. Des bus relais ont été mis en place entre Part-Dieu Villette et Meyzieu Z.I qui desservent l'ensemble des stations de la ligne. Selon les TCL, à partir de 8h30 environ, la ligne de Tram T3 circulera entre Vaulx-en-Velin la Soie et Part-Dieu Villette. Des bus feront le trajet entre la Soie et Meyzieu Z.I. Concernant le Rhônexpress, des taxis assurent des rotations depuis les stations Part-Dieu, Vaulx-en-Velin la Soie, Meyzieu Z.I et Aéroport Lyon-Saint Exupéry et des bus ont été mis en place au départ de l’aéroport.

Selon les TCL, la circulation devrait reprendre un cours normal à partir de ce vendredi 25 octobre en fin d'après-midi.