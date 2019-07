Lyon : après le T1, le T2 ne desservira pas non plus Perrache cet été

En raison de travaux d'entretien, la ligne T1 ne circule plus que partiellement depuis une semaine. A partir de ce lundi, le T2 fera son terminus à Centre Berthelot.

Le tramway de Lyon profite de l'été pour se refaire une beauté. Des travaux d'entretiens impactent déjà les lignes 1 et 2. La ligne 1 notamment va bénéficier de nouvelles rames de 43 m de long pour accueillir dans de meilleures conditions le flot de voyageurs déferlant de la gare de la Part-Dieu. Depuis le 1er juillet, et ce jusqu'au 25 août, le T1 ne circule plus entre Debourg et Charpennes.

Ce lundi, c'est au tour du T2 de faire une pause pour permettre les travaux de prolongement de la ligne jusqu'à Confluence d'ici 2020. Il s'arrêtera donc à l'arrêt Centre Berthelot et ne desservira plus l'arrêt Perrache jusqu'au 25 août. Il faudra marcher quelques minutes pour rejoindre la gare, ou se munir d'un vélo. Pour les vacanciers chargés d'encombrantes valises et désireux de prendre le train, il est conseillé de se reporter sur les nombreux bus desservant toujours Perrache.