Lyon : après 1h d’attente, une femme accouche seule à l’hôpital

Une mère de 30 ans a dû accoucher toute seule début juin à l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc à Lyon après avoir passé plus d’une heure seule dans sa chambre, sans réponse de la part de l’équipe médicale.

L'histoire semble incroyable, elle est pourtant vraie. Enceinte de son deuxième enfant, une femme de 30 ans est arrivée à la maternité de l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc vendredi 7 juin vers 5h30. Après plusieurs étapes de paperasse et un premier examen, la future mère est installée dans une salle d'accouchement vers 6h30, rapporte Le Progrès dans son édition du jour. La jeune femme arrive au moment du changement d'équipe entre le jour et la nuit et la maternité est particulièrement pleine en ce début juin. Dix femmes sont en salle d'accouchement pour huit personnels, raconte le quotidien. De son côté, la trentenaire commence à se rendre compte qu'on l'a oublié alors que ses contractions sont de plus en plus proches.

Elle hurle “Venez,venez, mon bébé est en train de naître”, selon nos confères. Personne ne vient. C'est seule qu'elle réussit à s'accoucher elle même dans la chambre de l'hôpital. Son enfant est né, mais elle est toujours seule et décide d'aller trouver elle-même un membre de l'équipe médicale son bébé dans les bras, encore relié par le cordon ombilical. Mère et fille sont alors prises en charge et son aujourd'hui en pleine forme, assure Le Progrès.

Du côté de l’établissement hospitalier, on assure “qu’une analyse qualité”, est en cours pour comprendre comme cette histoire a pu arriver.