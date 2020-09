Lyon : appelée pour un différend conjugal, la police tombe sur un dealer

Un homme de 25 ans a été arrêté la semaine dernière lors d'une intervention au domicile d’un couple vivant dans le 9e arrondissement de Lyon.

Le 17 septembre dernier en début d’après-midi, les policiers sont intervenus au domicile d’un couple vivant dans le 9e arrondissement pour un différend conjugal. À l’arrivée des policiers dans l’appartement, seul l’homme semblait présent. En effectuant la visite de sécurité des lieux pour vérifier l’absence de la victime, ils remarquaient la présence d’un bocal contenant de l’herbe de cannabis. Une procédure était alors ouverte et la perquisition des lieux permettait de découvrir au total 211 grammes d’herbe de cannabis, 1 489 grammes de résine, plus de 5000 euros et tout le matériel nécessaire au conditionnement et à la revente de ces produits.

Le suspect, un homme de 25 ans (13 faits au casier) a déclaré revendre des stupéfiants depuis mars 2019 ce qu’a confirmé plusieurs de ses clients. Concernant la procédure diligentée pour les violences conjugales, il a nié les violences et sa compagne (demeurant Villeurbanne) n’a pas porté plainte. Le suspect a été présenté au parquet ce samedi 19 septembre avant d'être écroué en attente de sa comparution immédiate ce lundi.