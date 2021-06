Lyon : annulation du concert de Patricia Kaas prévu en 2022

La tournée de la chanteuse Patricia Kaas, prévue en 2022, a été annulée en raison de problèmes d'organisation dus à la crise sanitaire. Un concert était prévu à Lyon le 14 mai 2022.

Les fans de Patricia Kaas vont être déçus d'apprendre que la tournée de la chanteuse, prévu en 2022, n'aura finalement pas lieu.

L'interprète de "Mon mec à moi" avait en effet prévu une tournée partout en France et à l'international et plusieurs dates avaient été fixée : à Vichy le 10 avril 2022 à Lyon, le 14 mai 2022 à l'Amphithéâtre 3000 (Cité Internationale). La crise sanitaire a néanmoins retardé et compliqué la préparation du nouvel album et des prochains concerts, et la chanteuse a été contrainte d'annuler.

Les personnes ayant déjà acheté un billet devront se rapprocher de leur point de vente pour connaitre les détails du remboursement.

De nouvelles dates devraient malgré tout être annoncées à l'avenir.