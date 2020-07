Lyon : Alliance Citoyenne investit une salle de sport qui avait refusé une femme voilée

Dans la soirée du vendredi 3 juillet, les militantes du collectif Alliance Citoyenne se sont mobilisées un peu plus d'une heure dans une salle de sport, à Saxe-Gambetta. Le collectif souhaite que la salle autorise les femmes voilées.

35 membres et soutiens de du collectif Alliance Citoyenne ont investi le hall de la salle de sport Interval à Saxe-Gambetta. Elles expliquent sur les réseaux sociaux s’être mobilisées pour un « changement de règlement intérieur pour permettre un vrai accès au sport pour les femmes qui portent le voile ». Selon elles, un avocat de la chaîne a promis de répondre à leurs demandes la semaine prochaine.

Elles s’étaient mobilisées une première fois en décembre 2019, lorsqu’une femme voilée avait été refusée d'Interval, le règlement intérieur refusant les couvre-chefs. Entre-temps la salle a proposé un hijab de sport à 10 euros, insuffisant pour les membres du collectif. L’association a été créée fin 2012 à Grenoble, rappelle Le Progrès. L’antenne lyonnaise d’Alliance Citoyenne, basée à Villeurbanne, existe depuis un peu plus d’un an. Elle s’était fait connaître dans le Grand Lyon en défendant le droit à porter un burkini dans les piscines municipales l’été dernier. Alliance Citoyenne dit compter 300 sympathisants dans la Métropole de Lyon, venant d’associations féministes, de syndicats étudiants, etc.