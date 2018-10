Lyon : aller au travail avec son animal de compagnie, c’est possible

Depuis quelques mois, la société lyonnaise SantéVet, spécialisée dans l’assurance d’animaux de compagnie, autorise ses employés à venir accompagnés de leurs amis à poils.

On pourrait croire à une histoire de Noël, nous entrons doucement dans la période, mais non, il s’agit bien d’une vérité. Depuis quelques temps, SantéVet, assurance pour animaux de compagnie basée à Lyon, laisse ses employés se rendre au travail avec leurs petites, ou grosses bêtes. Et pour l’instant, tout se passe plutôt bien rapporte 20 Minutes. Pour assurer la bonne entente et le calme, seuls trois ou quatre chiens sont autorisés à venir par jour, selon un planning établi. Aussi, les animaux doivent être tenus en laisse, et propres. Quant aux chats en revanche, ils sont interdits, en raison du fort nombre de personnes allergiques. La petite exception qui a le droit d’être détachée, c’est Ivy, une femelle perroquet qui a rapidement séduit toute l’équipe.

Pour Jérôme Salord, fondateur de l’entreprise, la présence des animaux a une vertu déstressante : "C’est le propre de l’animal de compagnie. Pourquoi le laisser à la maison ? Pour qu’il aboie toute la journée ? Les salariés sont beaucoup plus détendus. […] Cela fonctionne très bien." Plus détendus, et par conséquent plus efficaces. Les employés de SantéVet semblent plutôt satisfaits de cette nouvelle possibilité, et selon Jérôme Salord, celle-ci est aussi bénéfique pour les clients : "Alors que nos conseillers clientèle traitent plusieurs centaines d’appels et de mails par jour, je suis certain que la présence d’animaux contribue à détendre l’atmosphère et par ricochet, à mieux servir la clientèle."