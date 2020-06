Lyon : agressés après s'être opposés à la maltraitance d'un chien

À Lyon, deux passants qui venaient de reprocher à deux femmes de maltraiter leur chien ont été agressés en retour.

Ce samedi 20 juin, deux femmes SDF ont été interpellées par la police municipale dans le 2e arrondissement de Lyon après une plainte.

Plus tôt, deux passants ont reproché à ces femmes d'avoir maltraité leur chien en lui infligeant des violences. En retour, les femmes de 32 ans et 19 ans, déjà connues pour 13 et 10 antécédents judiciaires, auraient frappé ces mêmes passants (3 jours et 1 jour d'ITT pour eux).

Placées en garde à vue, les mises en cause ont nié les faits auprès des enquêteurs malgré les images "accablantes de la scène qui a été enregistrée par le système de vidéoprotection de la Ville" , selon la police. Les deux femmes seront présentées ce lundi en vue d'une comparution immédiate.