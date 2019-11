Lyon : action choc samedi en hommage aux victimes de féminicides

Le Collectif Collages contre les féminicides Lyon appelle au rassemblement Place Bellecour ce samedi 9 novembre à partir de 15h.

Depuis début septembre, le collectif Lyonnais envahit les rues de collages pour redonner aux femmes une place dans l’espace public et alerter sur cette situation dramatique : tous les deux jours, une femme meurt assassinée par son conjoint ou ex-conjoint.

Après une action de collage simultanée dans toute la France en début de semaine, le collectif de collages anti-féminicides poursuit ses efforts pour se faire entendre et exiger des actions de la part du gouvernement. Un nouveau rassemblement est prévu place Bellecour samedi 9 novembre à 15h, pour rendre hommage aux victimes. Quatre colleuses lyonnaises ont été interpellées par la police dans la nuit du 3 au 4 novembre.

Depuis le début de l’année, 129 féminicides ont été commis. C’est ce même nombre de femmes qui sera aligné samedi : vêtues de blanc et couvertes de sang, elles afficheront le prénom de chacune des victimes. Élisa, membre du collectif Lyonnais, explique : “pour cette action on a voulu miser sur le côté visuel en particulier pour être le plus médiatisées possible, d’où la peinture rouge.” Un court discours sera également prononcé.