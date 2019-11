Lyon : action anti-pub sur 500 panneaux publicitaires ce lundi

En tout, 500 panneaux publicitaires ont été recouverts par des militants des collectifs Plein La vue, l'Agression publicitaire et ANV-COP21 dans la métropole de Lyon ce lundi matin.

Dans un communiqué les collectifs Plein La Vue, Résistance à l'Agression publicitaire et ANV-COP21 a annoncé ce lundi matin avoir recouvert 500 panneaux publicitaires dans la métropole de Lyon (Lyon, Villeurbanne, Bron, Vénissieux et Caluire), tôt ce matin. “Ce recouvrement au simple ruban adhésif a été réalisé dans la détermination et le calme. L’affiche placardée cite une liste d’élus dont David Kimelfield (Président de la métropole du Grand Lyon), Gérard Collomb (Maire de Lyon) ou Jean-Paul Bret (maire de Villeurbanne), et rappelle que "Nos élus peuvent encore nous protéger !”, écrit le collectif.

Comme depuis plusieurs années, ces militants refusent l'arrivée d'écrans numériques publicitaires dans l'espace public. “Par cette action de recouvrement de panneaux publicitaires, nous, citoyens et associations mobilisées, faisons passer un message : nous ne voulons pas des écrans et enseignes vidéo publicitaires dans les rues. Les élus de la Métropole sont en train de rédiger le Règlement local de publicité intercommunal : elles·ils doivent inscrire l'interdiction de ces écrans dans ce document. Ce n'est pas le cas actuellement : à ce jour, le projet de règlement permet l'installation de dizaines, voire de centaines d'écrans vidéo publicitaires. Pourtant, en février dernier, 97 % des 8 000 personnes interrogées se sont déclarées contre l'arrivée de ces écrans : il faut les écouter, il est encore temps de faire évoluer le RLPI”, a déclaré Gabrielle Joint, du Collectif Plein la Vue.