Lyon : acheter un ticket TCL via smartphone arrive, mais...

Comme annoncé par le Sytral début 2019, il sera bientôt possible de valider son ticket TCL grâce à son téléphone portable. Néanmoins, il faudra faire quelques concessions.

C'était l'une des promesses de la présidente du Sytral lors de ses vœux 2019 : il sera bientôt possible d'acheter et de valider son ticket TCL via certains smartphones. Selon nos informations, ce projet n'a pas pris de retard et la fonction devrait être opérationnelle dès ce mois d'octobre. Il faudra néanmoins faire quelques concessions puisque les usagers devront télécharger une application supplémentaire en plus de celle base qui permet d'avoir l'info trafic et les horaires de bus, métro, tramways. On regrettera que TCL n'ait pas choisi de tout unifier ce qui aurait pu faciliter la démocratisation du ticket dématérialisé.

Cette application permettra d'acheter son titre de transport et de le valider ensuite pour voyager en règle. Seul l'achat de ticket sera proposé. Pour l'abonnement rien n'est encore prévu pour le moment. La fonction pourrait arriver plus tard lors du renouvellement de la billettique (prévu autour de 2022). Ainsi, avec son ticket dématérialisé, le Sytral s'adresse avant tout aux voyageurs occasionnels, ainsi que les touristes. Ils pourront facilement acheter leur titre de transport sans passer par une borne, voire ne pas payer le tarif majoré dans les bus (2,20 euros). Le ticket via smartphone permettra également de régler les problèmes de monnaie et trouvera également son utilité lors des pics de pollution, quand certains décident de laisser leur voiture pour profiter du réseau de transport en commun. Tout ce qui peut fluidifier l'expérience voyageur est donc bon à prendre, à condition de correspondre au bon profil et d'avoir le bon matériel.

Les mobiles Android compatibles, pas les iPhone

Même si tous les opérateurs permettront de bénéficier de cette fonction, seuls les smartphones sous Android seront compatibles avec le ticket dématérialisé. Les utilisateurs d'iPhone devront encore attendre. De même, en cas de batterie à plat, il ne sera pas possible de valider son ticket, le mobile devant être toujours allumé et opérationnel. Les ports USB qui sont arrivés sur certaines lignes de bus trouvent donc un nouvel intérêt.